En büyük çocuk köyü Menemen’de

Menemen Belediyesi, Ulukent'te Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyünün açılışını gerçekleştirdi. Etkinliğe Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile birlikte Menemen ve çevre ilçelerden birçok aile, çocuklarıyla birlikte katıldı. Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan şöyle söyledi: "Bizler, çocuklarımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile büyüsünler istiyoruz" dedi.

"ATATÜRK İLE BÜYÜSÜNLER"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ise "Göreve gelince İzmir'in çehresini değiştireceğiz. Doğasıyla, tarihiyle eşsiz bir kent olan İzmirimizi daha da eşsiz hale getirmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk 2 senede İzmir'in tamamında 100 kreş açacağız" ifadelerine yer verdi.