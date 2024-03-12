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İzmir Adliyesi’nde deprem ihalesi

HABER MERKEZİ
İzmir Adliyesi’nde deprem ihalesi
İZMİR Depremi sonrası dayanaklılığı tartışma konusu olan İzmir Adliyesi için güçlendirme ve tadilat ihalesine çıkıldı. Deprem sonrası hazırlatılan raporda zemindeki sıvılaşma riskine dikkat çekilmişti. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İzmir Adalet Binası ile ilgili kritik bir karar aldı. Bakanlık, 30 Ekim 2020 tarihindeki İzmir Depremi sonrasında dayanaklılığı kamuoyunda neden olan Bayraklı'daki İzmir Adliyesi ile ilgili güçlendirme ve tadilat ihalesine çıktı. İhale şartnamesinde yer alan 169 kalem işin yer tesliminden itibaren 550 gün içinde tamamlanması isteniyor. Binadaki tadilat ve güçlendirme işleri blok blok yapılacak.
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