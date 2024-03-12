İzmir dahil 3 ilde fuhuş operasyonu: 25 kadın kurtarıldı

"SİSTEM EVİ" ADI VERDİKLERİ EVDEN HER ŞEYİ YÖNETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyon sonrası yapılan aramalarda birçok dijital materyal, kullanıma hazır sim kartı ve telefon, tehdit amaçlı kullanılan 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çete üyelerinin "Sistem Evi" adı verdikleri evden serverler kurarak ilan verdikleri ve kadınlara buradan yönlendirme yaptıkları ortaya çıktı.