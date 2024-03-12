İzmir dahil 3 ilde fuhuş operasyonu: 25 kadın kurtarıldı

Son dakika İzmir haberleri... Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, eskort sitelerinde ilan vererek kadınları pazarlayan çeteye 8 Mart sabahı Bursa merkezli İzmir, Ankara ve Denizli'de operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekat polislerinin de bulunduğu 300 polis, 40 farklı ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 25 mağdur kadın kurtarıldı.
"SİSTEM EVİ" ADI VERDİKLERİ EVDEN HER ŞEYİ YÖNETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Operasyon sonrası yapılan aramalarda birçok dijital materyal, kullanıma hazır sim kartı ve telefon, tehdit amaçlı kullanılan 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çete üyelerinin "Sistem Evi" adı verdikleri evden serverler kurarak ilan verdikleri ve kadınlara buradan yönlendirme yaptıkları ortaya çıktı.
KADINLARI FUHŞA GÖTÜRÜYORDU
Soruşturmayı derinleştiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çete üyelerinin kiraladıkları araç ile fuhşa zorladıkları kadınları otel ve apart gibi yerlere götürdüklerini tespit etti.
ÇETE LİDERİNİN KOD ADI ORTAYA ÇIKTI
Çete lideri olan B.Y.'nin kendisine "Mr. Yamaç ve Ghost" kod ismini verdiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleriyle sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 19'u tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.