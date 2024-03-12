İzmir’de kan donduran olay! Cinnet getirip eşini pompalı tüfekle öldürdü

BALKONA KAÇIP 'KURTARIN BİZİ' DİYE YARDIM İSTEDİ

Zahide Yurtkal kanlar içerisinde yere yığılırken, kolundan yaralanan S.Y. ise balkona kaçarak, 'Kurtarın bizi' diye komşularından yardım istedi. Bu sırada Tamer Yurtkal, pompalı tüfeği göğsüne dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Tamer ve Zahide Yurtkal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kolundan yaralanan S.Y. ise ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada çiftin 14 yaşındaki oğullarının da evde olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.