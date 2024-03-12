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Haberler İzmir Katilin cezası belli oldu

Katilin cezası belli oldu

İzmir’de birlikte yaşadığı Seher Genç’i tabancayla yaralayıp annesi Aysel Genç’i öldüren tutuklu sanık Davut Yiğitsoy ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

HABER MERKEZİ
Katilin cezası belli oldu

İzmir'de uyuşturucu kullanan ve kıskanç tavırlar sergileyen Davut Yiğitsoy, iddiaya göre Seher Genç'e zorla uyuşturucu kullandırıp şiddet uyguladı.

'DOĞRU BİR KARAR'

Yiğitsoy, daha önce de bacağından tabancayla yaraladığı Seher Genç'e (31) eziyetlerini her geçen gün artırarak sürdürdü. Olay günü annesiyle evden çıkan Genç, Davut Yiğitsoy (39) tarafından saldırıya uğradı.

Seher Genç, yaralanırken anne Aysel Genç (62) hayatını kaybetti. 8 Mart'ta cinayetle ilgili karar duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Davut Yiğitsoy'u Aysel Genç'e yönelik eylemi nedeniyle 'kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Seher Genç'in yaralanmasına ilişkin de 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapse çarptırdı. Davut Yiğitsoy'a 'ruhsatsız tabanca bulundurmak veya kullanmak' suçundan yıl hapis ve 30 tam gün karşılığı 600 TL adli para cezası verildi. Mahkeme takdiri indirim uygulamadı. Seher Genç'in Avukatı Fırat Ay ise "Verilen karar ile bir nebze olsun acımız hafifledi. Kadına karşı işlenen öldürme suçu ve öldürmeye teşebbüs suçu cezasız kalmadı. Yerel mahkemece verilen karar doğru bir karar" dedi.

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