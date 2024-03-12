’Uzlaştırmacı avukat’ yalanıyla 4 milyonluk vurgun yaptılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince; "Resmi Belgede Sahtecilik, Kişisel Verileri Hukuku Aykırı Olarak Elde Edilmesi ve Kullanılması, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına ilişkin olarak uzun süreli yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 5 Mart tarihinde operasyonun düğmesine basıldı.

"Yaşı küçük kız çocukları ile sosyal medya üzerinden sohbet kayıtlarınız, görüntüleriniz var; aileleri sizden şikayetçi oldular, sizi aileleri ile uzlaştıracağız" şeklinde söylemleriyle vatandaşları kandırarak kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İzmir merkezli operasyonda, İstanbul, Mersin, Adana, Batman ve Hatay'da 83 kişiyi dolandırarak toplamda 4 milyon 150 bin TL vurgun yapan çetedeki 27 şüpheliden 23'ü yakalandı. 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.