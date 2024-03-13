Çığlıklarını duyan olmadı

EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURUP İNTİHAR ETTİ

BARIŞMAYI REDDETTİ

İZMİR Karabağlar'da 2 çocuk babası Tamer Yurtkal (44), boşanma aşamasında olduğu eşi Zahide Yurtkal'ı (44) barışma teklifini reddettiği için pompalı tüfekle öldürdü. O sırada evde olan çiftin 17 yaşındaki çocukları S.Y, ise koluna isabet eden saçmalarla yaralandı.

YARDIM İSTEDİ AMA...

GENÇ kızın can havliyle balkona çıkıp, "Kurtarın babam bizi öldürüyor" çığlıklarını duyan komşular polisi ararken, bu sırada öfkeli koca, pompalı tüfeği Igöğsüne dayayıp yaşamına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin, yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNESİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

PARA KAVGASI ÇIKTI

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde, üniversite öğrencisi Furkan Sülünoğlu (25) ile annesi Canan Kabil (48) arasında para meselesi nedeniyle başlayan tartışma cinayetle son buldu.

Sabaha karşı eve gelen Sülünoğlu, tartışma sırasında kendini kaybetti.

ÖLDÜRDÜ TESLİM OLDU

'NE olur yardım edin' çığlıklarını duyan komşuların dairenin kapısına vurup polise haber vermesi de anne Kabil'i kurtarmaya yetmedi.

Talihsiz kadın, oğlunun kalbine sapladığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Katil evlat ise suç aletiyle teslim oldu.