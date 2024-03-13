FETÖ’nün büfe timine operasyon

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 21 üyesine yönelik sabaha karşı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

2 AYRI BASKIN YAPILDI

İLK olarak Jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, olayla ilgili 4 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli Ankara'da olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2, yurt içinde olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Operayonun ikinci ayağında ise 7 kentte yapılan operasyonlarda yine askeri mahrem imamlarla, özellikle büfe yada market gibi sabit hatları seçerek örgütün sözde imamları ile bağlantı içinde oldukları belirlenen astsubay, subayların da aralarında bulunduğu 13 FETÖ üyesi gözaltına alındı. Jandarma ve polis tarafından toplam iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli doktor raporları alındıktan sonra sorgulanmak üzere Jandarma ve Emniyet Müdürlüklerine götürüldü.