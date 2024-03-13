İzmir’de adım adım greve! Büyükşehir’deki TİS krizinde yine anlaşma sağlanamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerle, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçilerin üyesi olduğu Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile işverenin yetkilendirdiği SODEM-SEN arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı tutulup arabulucu süreci başlatıldı.

İŞÇİLER 2 KEZ İŞ BIRAKTI

İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin yüzde 30'luk maaş artışı talebini kabul etmeyen sendika geçtiğimiz günlerde önce yarım gün ardından da 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eylem boyunca İZULAŞ bünyesinde görev yapan 250 otobüste sefere çıkmadı. Basmane'deki sendika binasından Soyer'in makamının bulunduğu Egemenlik evi önüne yürüyen binlerce işçi Soyer'e uzlaşma çağrısında bulundu.

GÖRÜŞMEDEN UZLAŞMA ÇIKMADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından önceki gün işverenin yetkilendirdiği SODEMSEN ile Belediye İş Sendikası yöneticileri tekrar görüşme masasına oturdu. İşverenin yeni teklifi de kabul görmeyince taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

KÜÇÜK İYİLEŞTİRMELERLE ÖZÜ DEĞİŞMEYEN TEKLİF SUNDULAR

Görüşme sonrası açıklama yapan Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni zam oranı için 'küçük iyileştirmelerle özü değişmeyen teklifi' değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada Belediye-İş'ten, 'üyelerini açlığa ve yoksulluğa mahkûm edecek bir sözleşmeye' kimsenin imza atmasını beklememesi vurgusu yapıldı.

EMEKÇİYE AÇLIK VE YOKSULLUK DAYATILIYOR

Görüşmede, sendika olarak yapıcı bir yaklaşımla emekçinin alın terinin karşılığını alarak toplu sözleşmenin masada bitirilmesi yönünde çaba sarf etmelerine rağmen belediye yönetiminin küçük iyileştirmelerle özü değişmeyen teklifini sürdürdüğüne dikkat çekildi. Sendika yaptığı açıklamada: "Sendikamızın toplu sözleşme görüşmelerinde esas aldığı ilke, istatiksel hesaplar, şişirilmiş oranlar yüzdeler değil, emekçinin cebine giren paradır. Açlık sınırının 16 bin 257 TL, yoksulluk sınırının 52 bin 954 TL olduğu ve gerçek enflasyonun yüzde 120'leri aştığı bir dönemde belediye yönetiminin bu teklifiyle, emekçilere açlık ve yoksulluk dayatılmaktadır." İfadelerine yer verildi.

SUNULAN TEKLİF HAYATIN GERÇEKLERİ İLE UYUŞMUYOR

Belediye yönetiminin teklif ettiği rakamların, hayatın gerçeklerine, emekçilerin geçim dertlerine derman olacak rakamlar olmadığına dikkat çeken sendika: "Duymayan kulaklar, görmeyen gözler görsün. Emekçiye açlık ve yoksulluğu dayatanlara eylemlerimizle, protestolarımızla cevap vereceğiz. Daha önce de söyledik bir kez daha hatırlatıyoruz: Hiç kimse Belediye-İş'ten, üyelerini açlığa ve yoksulluğa mahkûm edecek bir sözleşmeye imza atmasını beklemesin. Sefalet ücretlerini kabul etmiyoruz. Teslim olmayacağız. Birleşe Birleşe kazanacağız." İfadelerine yer verildi. Sendikanın önümüzdeki günlerde yeni iş bırakma eylemlerine imza atabileceği ifade edildi.