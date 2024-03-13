Maraz çetesine ağır darbe

TÜRKİYE genelinde gerçekleşen Mahzen Operasyonu'nun İzmir ayağında, Torbalı ilçesinde bulunan 'Maraz' lakaplı Hasan Keser'in liderliğini yürüttüğü suç örgütü çökertildi. Gerçekleşen operasyonda, örgütün lideri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Mahzen Operasyonu kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Torbalı ilçesinde faaliyet yürüten 'Keser' suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi. Liderliğini, 'Maraz' lakaplı Hasan Keser'in yaptığı suç örgütü ve mensuplarına yönelik 12 Mart günü operasyon gerçekleştirildi. Hasan Keser ve örgüt mensubu olduğu değerlendirilen diğer 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah olaylarına da karıştıkları belirlendi.