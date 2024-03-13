Otizmli Deniz’in 3 boyutlu çizimleri hayran bıraktı

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki otizmli Deniz Candoğan'ın çizdiği 3 boyutlu resimler, Japonya'daki Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı'nda sergilendi. Ailesinin 3 yaşında yeteneğini keşfettiği Deniz, dünyanın farklı ülkelerinden otizmli sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide çizimleri bulunan tek Türk oldu.

"BÜYÜK GURUR YAŞADIK"

Japonya'ya dünyanın sayılı piyano virtüözlerinden otizmli Takuto ve annesi Mayumi Koyanagi aracılığıyla davet edildiklerini anlatan baba Erkan Candoğan, büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Bu sergide Deniz'in eserlerinin ve Türk bayrağının yer alması bizi çok nurlandırdı" dedi. Öte yandan Deniz Candoğan'ın daha önce de Kanada'dan davet aldığı belirtildi.