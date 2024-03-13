Pekmez bidonlarından uyuşturucu madde çıktı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, polis ekiplerinin otogarda uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda, S.D.'nin taşıdığı pekmez bidonlarının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 7 Mart tarihinde Bornova ilçesinde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde doğu illerinden İzmir'e otobüs ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, S.D. durdurularak arandı. Yapılan aramada şüpheliye ait pekmez bidonlarında streç ile sarılmış 3 parça halinde 3 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan S.D., tutuklandı.