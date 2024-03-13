TIR belediye otobüsünü biçti

İZMİR Gaziemir'de, belediye otobüsü ile TIR çarpıştı. 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, Gaziemir Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde meydana geldi. Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı (ESHOT) 34 DA 5430 plakalı belediye otobüsünün sürücüsü H.D. karşı yönden şerit ihlali yaparak geldiği ileri sürülen E.Ç. idaresindeki 34 GF 1118 plakalı tıra çarpmamak için ormanlık alana direksiyon kırdı. Bu esnada tır, otobüsün körük kısmına çarptı. Otobüs çerisinde sağa sola savruldu.Yaralı tır sürücüsü E.Ç. ile 3 yolcu, adrese gelen sağlık ekiplerine ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık çalışanlarınca yapılan incelemelerde ise yolculardan 43 yaşındaki Erhan Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAKIRKÖY'DEKİ TIR KAZASINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

İSTANBUL'UN Bakırköy ilçesinde üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişilik ailenin iftar yemeği için sosyal tesislere gittiği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi.