Bir anlık öfkeyle bir masuma kıydı

DAYAK YEDİĞİNİ ÖĞRENDİ

İZMİR'İN Buca ilçesinde önceki akşam saatlerinde akıl almaz bir cinayet işlendi. İlçede yaşayan iş insanı Hasan Tımarlı, telefonla kendisini arayıp dayak yediğini söyleyen kardeşi Ömer Tımarlı'nın yardım çağrısı üzerine Barış Mahallesi'ne gitti.

Lise son sınıf öğrencisi olan ve mimarlık okumak isteyen Yusuf Demir'in hayalleri yarım kaldı.

Kardeşine saldıranların kaçtığı sokağı öğrenip buraya yönelen Tırmarlı, sokakta karşısına çıkan ve markete gittikleri öğrenilen iki gencin üzerine ateş açtı.

Katil Hasan Tımarlı'nın (50), ifadesinde tabancanın doldur boşalt yaparken kazara ateş aldığını iddia ettiği öğrenildi.

ÖLDÜRÜP KAÇTI AMA...

TIMARLI'NIN silahından çıkan kurşunlardan biri Yusuf Demir'in başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Demir, çevredekiler tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne götürüldü ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Tımarlı ile oğlu Hakan Berke (sağda) ve kardeşi Ömer Tımarlı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Talihsiz gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olay sonrası otomobille kaçan 3 kişi kısa sürede yakalandı.