İzmir’in kaynakları nereye gitti?

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Cumhur İttifakı adaylarına yönelik eleştirilerine yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Bursalı, "Sayın Bakan demiş ki kamu kaynaklarının kime aktarıldığı önemlidir. Çok da doğru söylemiş. O yüzden kendisinden beklediğimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan şahsın ofisinde kule haline getirilen paralar kim için harcandığını açıklamasıdır" ifadelerini kullandı.

"HESABINI VERİN"

İZMİR'DE çeyrek asırdır CHP'li başkanların koltukta oturduğunu hatırlatan Bursalı, "Belediye'nin kendi gelirlerinin yanı sıra merkezi bütçeden aktarılan bütçe var. Allah aşkına soruyorum tüm İzmirlilere; o kamu kaynakları ile yapılan hangi hizmeti gördünüz bugüne kadar? Hangi soruna çare olması için kullanıldı o kaynaklar? Peki derde derman olmayan İzmir'in o kaynakları nereye gitti? Her defasında merkezi hükümeti İzmir'e yatırım yapmamakla suçlayanların acaba bu sorulara verebilecekleri bir cevap var mı? Elbette hayır" şeklinde konuştu.

Bursalı, İzmir'deki bir programda AK Parti adaylarına ve geçmiş dönem belediye başkanlarına yönelik eleştirilerini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a tepki gösterdi. Bursalı tepkisini, "1994 yılından 2019 yılına kadar İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı ile başlayan hizmet atılımı oldu. Balçık deryasına dönen Haliç'te yeniden deniz canlıları yaşamaya, İstanbullu balık tutmaya başladı. Çöp dağları ortadan kaldırıldı, yeni yollar yeni raylı sistemler inşa edildi. AK Partili belediye başkanlarının karnesi ortada. Dolayısıyla AK Parti kadrolarını karalamaya çalışanlar önce kendi harcadıklarının hesabını verecek" sözleriyle dile getirdi.