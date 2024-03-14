Oğlunun katili oldu

İZMİR Bornova'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Harun Kıyak ile babası A.K. (65) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine babası ile çıkan arbedede tabanca ile vurulan Harun Kıyak (35) hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde tek katlı evde meydana gelen olayda iddiaya göre, Harun Kıyak'ın oturduğu evden bağırarak yardım istemesi üzerine, komşuları Kıyak'ın evine gitti. Eve giren komşuları, Kıyak'ı kanlar içerisinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanarak ağır yarandığını tespit ettikleri Kıyak'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli baba, ilk ifadesinde, kendisine kılıç ve bıçakla saldıran oğlunun arbede sırasında tabanca ile vurulduğunu söyledi. Arbedede yaralandığını da ifade eden A.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi