Aliağa, Green Park ile renklendi

SON 10 yılda sağlıktan spora, kültürden sanata, sosyal yaşamdan turizme kadar birçok alanda hayata geçirdiği projelerle kente değer katan İzmir Aliağa Belediyesi, İZBAN Aliağa durağı girişinde 14 bin metrekare alan üzerine kurulu, rengârenk çiçek örgüsü ve yemyeşil donatısıyla dikkat çeken Green Park projesini de tamamlayarak vatandaşlarının hizmetine sundu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Green Parkımızda; Türk Bahçemiz, rengarenk çiçeklerimiz, tıbbi ve aromatik bitki bahçemiz, bitki heykellerimiz, Aliağasporumuzun ürünlerinin satışta olduğu AğaStore, kuş kulemiz ve ailecek vakit geçirebileceğimiz kafeteryamız bulunuyor. Aliağalı vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği güzel bir bahçemiz oldu" dedi.