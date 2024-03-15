Aslanoğlu yine yakalandı

YENİ Asır, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bir skandalını daha ortaya çıkardı. Yeni Asır, eşini bebekleri ABD vatandaşı olsun diye doğum öncesi ABD'ye götürdüğünü yazdığı Aslanoğlu'nun Sahilevleri'nde aldığı eski binayı belediyeden sadece tadilat ruhsatı almasına rağmen yıkarak yerine İmar Kanununa aykırı şekilde çelik malikane inşaatına başladığını da ortaya çıkarmıştı. Yeni Asır, Aslanoğlu'nu yine fena yakaladı. Basın toplantısı düzenleyerek İzmir'de kurulmakta olan tarıma dayalı organize sanayi bölgelerini kötüleyen, rant olarak nitelendiren Aslanoğlu'nun, iş insanı arkadaşlarıyla Dikili Tarıma Dayalı OSB'den arsa aldığı anlaşıldı.

Alaattin Yüksel

"ELE VERİR TALKIMI" HİKAYESİ

Aslanoğlu, tarım projelerini açıklayan AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ı eleştirmek için bir toplantı düzenledi. Aslanoğlu ve İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk'ün konuştuğu toplantıda, Dağ'ın ildeki tarıma dayalı organize sanayi bölgelerini en kısa sürede tamamlayacakları vaadini eleştirirken bu OSB'ler yerden yere vuruldu.

İşte Aslanoğlu'nun Agro Pan şirketi ortağı olduğunu gösteren kayıt.

Ancak Aslanoğlu'nun söylediklerinin tam tersini yaparak Dikili'de tarıma dayalı OSB'den İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyesi iş insanlarıyla 34 bin 500 metrekare yer kapattığı ortaya çıktı.

Aslanoğlu'nun ortak olduğu Agro Pan şirketinin Dikili OSB'den yer aldığı anlaşıldı. Aslanoğlu'nun Agro Pan isimli şirketteki ortakları arasında İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hüseyin Cengiz ile Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Semiha Güneş'in de yer aldığı ortaya çıktı.

İrfan İnanç Yıldız

İZSİ- AD'ın Danışma Kurulu Başkanı olan ve CHP İl eski Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel'in de arsa alan İZSİAD üyelerinin ortak olduğu Agro Melena şirketinde hisse sahibi olduğu görüldü. CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız'ın da aynı şirketin ortağı olduğu ortaya çıktı