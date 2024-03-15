Bahanelere sığınmadan 120 günde tamamlandı

Menemen Belediyesi tarafından yaptırılan 460 metre uzunluğundaki 100. Yıl Köprülü Kavşağı, törenle hizmete açıldı. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da katıldı.

31 MART BAYRAMI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Hamza Dağ, Aydın Pehlivan'ın 3 yıl gibi bir sürede yolu tamamlayarak AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini sergilediğini dile getirdi. Kavşağın trafiği rahatlatacağını kaydeden Dağ, belediye başkanlığını kazanması durumunda kent genelinde 16 battı-çıktı ve köprülü kavşak yapmak istediklerini söyledi.

Menemenlilerden seçimde destek isteyen Hamza Dağ, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kıymetli esere 100. Yıl Köprülü Kavşağı ismini verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan İzmir'imizin ve Menemen'imizin, onun çizdiği yolda hedef olarak belirlediği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her bir ferdiyle şehrimizi hak ettiği yere taşıyalım. Gelin bir bayram da 31 Mart'ta yaşayalım" dedi.

'YAPILAMAZ' DEMİŞLERDİ

Aydın Pehlivan'ın hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdiğini ifade eden Milletvekili Kadir İnan da 31 Mart gecesinden itibaren İzmir'in Hamza Dağ ile hizmet siyasetiyle tanışacağını, büyükşehir ve ilçe belediyelerde önemli çalışmalara imza atılacağını da söyledi.

Tamamı Menemen Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılan battı çıktıyı hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Hayal ettik, çok çalıştık ve başardık. Battı çıktımızı 120 gün gibi kısa sürede bitirdik ve şimdide açıyoruz. Menemen trafiğini, İzmir trafiğini rahatlatacak bir eseri ilçemize kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. İlçede 'yapılamaz' denilen birçok projeyi hayata geçirmekten mutluyuz" dedi.

HAL ESNAFINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Buca ilçesinde yer alan Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Dağ'a, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, AK Parti İzmir Milletvekili ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan eşlik etti.

TIP BAYRAMINI KUTLADI

Hamza Dağ, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret edip sağlık çalışanlarına ve tedavi gören hastalara karanfil dağıttı.