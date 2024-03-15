Deniz kalbine yenilmiş

İzmir'de, 6 Ağustos 2023 günü evde saçını boyarken aniden yere yığılan Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Deniz Demirbayraklı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Genç kadının ölümüyle ilgili saç boyasıyla ilgili şüpheler ortaya çıkmıştı. Yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

"BOYA İNCELENMELİ"

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda genç kadının kalp krizine bağlı doğal ölüm sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da otopsi raporu doğrultusunda kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi. Deniz Demirbayraklı'nın ailesi, avukatları Güçlü Özuğurel aracılığıyla İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak savcılığın verdiği takipsizlik kararına itiraz etti. Yeni Asır'a konuşan avukat Güçlü Özuğurel, "Olay mahallinden elde edilmiş olan dünyaca ünlü bir markaya ait saç boyası tüpleri ve diğer metaryeller üzerinde içerisinde kalp krizini tetikleyecek etken madde olup olmadığına yönelik inceleme yaptırılmadı. Ayrıca olayda ihmali olduğunu düşündüğümüz ambulans görevlileri hakkında da eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduk" dedi. İngiltere'nin Skipton kentinde yaşayan iki çocuk annesi emlakçı Julie Mccabe, 2015'te ünlü markanın saç boyasına gösterdiği alerjik reaksiyon sonucunda komaya girmiş ve hayatını kaybetmişti.