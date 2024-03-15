Doktorlarına vefa ziyareti

İZMİR'DE böbrek yetmezliği hastası Salise Yücel (53) ve Zeynep Akınsu (58), 10 yıl önce eşlerinden alınan böbreklerle çapraz nakille hayata tutundu. Sağlıklarına kavuşan Yücel ve Akınsu, ikinci hayatlarında hem 10. yıllarını hem de Tıp Bayramı'nı kutlamak için nakillerini gerçekleştiren doktorlarını ziyaret etti.

Balıkesir'de yaşayan Salise Yücel ile Menderes'te oturan Zeynep Akınsu'nun yolları, böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle İzmir'de kesişti. 10 yıl önce kan uyuşmazlığı nedeniyle eşleri Mehmet Akınsu (62) ve Mülayim Yücel (58) donör olamayan 2 hastaya çapraz nakil yöntemi çare oldu.

'HERKESE ÖNERİRİM'

YAPILAN tetkiklerde Mehmet Akınsu ve Mülayim Yücel'in birbirlerinin eşlerine verici olabilecekleri saptandı. Salise Yücel, hastanede göreve başlayan Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'un ilk hastaları olduklarını dile getirerek "Çok mutluyum, sağlığıma kavuştum. Doktorlarımın Tıp Bayramı'nı kutluyorum, aynı anda nakil günümüzü de kutluyoruz" dedi. 2002'den beri böbrek yetmezliği ile mücadele ettiğini anlatan Zeynep Akınsu da şunları söyledi: "O dönemde uyumlu böbrek bulundu. Salise hanım ile yine bu yıl irtibata geçtik, her yıl görüşüyoruz. Çapraz nakli herkese öneririm." Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok ise onları sağlıklı görmenin kendilerini de mutlu ettiğini söyleyerek ziyaretten memnun olduğunu belirtti.