Ege Üniversitesi’nde TÜBİTAK onaylı proje

TÜBİTAK programlarına en çok proje başvurusu yapan ve projesi en çok kabul gören üniversite olan Ege Üniversitesi (EÜ), yeni projelerle başarısını sürdürmeye devam ediyor. Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Beste Yurdacan Yaşar'ın yaptığı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Araştırmanın içeriği ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yasemin Eraç, "Proje kapsamında görülme sıklığı giderek artan hepatoselüler karsinomada gelişen sorafenib direncinin gelişiminde yeni bir tedavi hedefi olabilecek depo kontrollü kalsiyum kanallarının rolü araştırılmaktadır" dedi.