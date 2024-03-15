İzmirim Kart Bakiye yükleme nasıl yapılır? Kent kart bakiye sorgulama...

Son dakika İzmir haberleri... İzmirim Kart'ı ilk defa alacaklar kartın nereden nasıl alınacağını araştırırken kart kullanıcıları ise kart bakiye yükleme ve sorgulama işlemlerinin nasıl olduğunu araştırıyor. İşte İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek için kullanılan İzmirim Kart'a dair tüm merak edilenler...
NEREDEN İZMİRİM KART ALABİLİRİM?
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
Kurumun Konak Ulaşım Kartları Müdürlüğü Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde bina dışında iki adet sürekli kullanımdadır.
KARTIMI KAYBETTİM, BULUNUP SİZE TESLİM EDİLDİ Mİ?
Kayıp kart kişisel bir kart ise, kartın bulunması halinde bir süre kurumun Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde bir süre korunmaktadır. Kayıp kartınız için 153 çağrı merkezini arayarak öncelikle kartınızı kullanıma kapatıp, kartınızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.
ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?
Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.
Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır. Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır. Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.
İZMİRİM KART MOBİL UYGULAMASI İLE NELER YAPILIR?
İzmirim Kart Mobil Uygulamanıza kaydedeceğiniz fiziksel kartlarınıza bakiye yükleyebilir, kart bakiyenizi sorgulayabilir, yükleme geçmişinizi görüntüleyebilir ve tükenmez bakiye talimatı verebilirsiniz. Mobil uygulamada yer alan ulaşım tarifelerini görüntüleyebilir, yol tarifi alma, hat, hareket saatleri ve durak bilgisi, kart merkezleri ve bayi bilgilerine erişebilirsiniz.
Uygulamadan; tam, öğrenci, 60 ve 65 yaş tiplerinde oluşturabileceğiniz dijital kartınız ile otobüslerde, gittiğin kadar öde tarifeli hatlar dahil, metro, tramvay ve vapur seferlerinden tarifeniz kapsamında yararlanabilirsiniz.
DİJİTAL KART BAKİYE YÜKLEME İŞLEMİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Dijital Kart Oluşturma bedeli 20 TL'dir ve kartın kullanılmaması halinde söz konusu tutar talep üzerine kart iptal edilerek iade edilir.
Dijital kartınıza yapılan dolum işlemleri karta anında yansımaktadır. Karta yapılan bakiye yükleme işlemleri; kartın kullanılmamış olması halinde iade edilir.
ÇEVRİMİÇİ YÜKLEDİĞİM BAKİYE KARTIMA NE ZAMAN YANSIR?
İnternet üzerinden yapılan bakiye yükleme işlemine ait tutarın; validatör cihazlarına ulaşması, GSM bağlantı durumuna göre 1 saati bulabilir.
Karta yüklenen bu tutar; kartın validatörlere ilk okutulmasıyla birlikte otomatik olarak karta yansır. Kartın bakiye olmadan kullanımı halinde, kart validatörlere okutulduğunda önce bekleyen yükleme işlemi, daha sonra tarife doğrultusunda ücret tahsili gerçekleşir.