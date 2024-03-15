Tunç Soyer’in intikamı

31 Mart seçimlerine az bir süre kala, CHP'nin İzmir ve Ankara illerinde hem kendi içlerinde hem de eski dostları İYİ Parti arasında MANİDAR-KİNDAR olaylar birbirini takip ediyor. İzmir'de aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den intikam alıyor. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'la ilgilenmeyen, beraber resim vermeyen Tunç Soyer'in tavırları tartışılıyor. Önceki gün, halen İzmir belediye başkanlığı görevi devam ederken, İzmir'i terk eden Tunç Soyer manidar bir hareketle CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına geçti. Soyer'in İstanbul'dan yaptığı açıklaması, CHP eşbaşkanları Özel ile İmamoğlu'nun arasının açılmasını tetikleyecek özellikler gösteriyor.

İMAMOĞLU'NUN DAHLİ YOK

Soyer'in "Beni Özgür Özel aday yapmadı. Ekrem İmamoğlu bu işin içinde yok" şeklindeki açıklaması bomba özellikli: "KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA TAVIR ALMAM ÖNEMLİ BİR SEBEP OLABİLİR. Bu önemli bir sebep olabilir hakikaten. Bu tercihin şekillenmesinde belirleyici olabilir hatta. Bir başkasını desteklerseniz birinin karşısında olursunuz, birinin yanında olursunuz. Ama bu böyle bir karar verilmesini gerektirecek bir şey olmamalı. Çünkü biz düşman değiliz. Biz sadece kurultayda bir tercihte bulunduk. Orada da sadakat ve liyakat ile bir tercihte bulunduğumuzu düşünüyoruz. O nedenle bunun cezalandırılması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum."

'ANKETLERDE BAŞARISIZ OLDUĞUM SÖYLENDİĞİ İÇİN CEMİL TUGAY'IN YANINDA DURMAK ONA ZARAR VERİR'

Soyer, "İzmir'deki kampanyaya dahil oluyor musunuz? Cemil Bey'in kampanyasında size ihtiyaç var mı? Destek veriyor musunuz" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti: "Anketlerde başarısız çıkmış olmam nedeniyle aday gösterilmediğim söylendiği için, 'Sütte leke var onda leke yok' denilen bir adayın yanında durmak ona zarar verir. Yani sonuçta eğer ben başarısızsam, varlığım başarı için yola çıkmış bir adaya zarar verir. Bu işin bir tarafı. Ama buna rağmen bir CHP'li belediye olarak ve görevi bırakacak bir başkan olarak başkan adayını davet edip kendisine tüm genel sekreter yardımcılarımız ve kurumlarımızın genel müdürlerini karşısına dizip bir brifing vermek istedik. Ne yazık ki onun takvimi uymadı." Soyer'ın açıklamasındaki öne çıkan en önemli bölüm ise Soyer'in İmamoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dair verdiği bilgiler oldu:

ANKARA'DA ÖZGÜR -TOPEL-YAVAŞ- KÖRDÜĞÜMÜ

"Benim aday gösterilmeme kararında Ekrem İmamoğlu'nun da PAYI YOK. Bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani bana kendisinin de ifadesi o. Ben de buna inanıyorum. Yani kendisi İzmir'le ilgili bir müdahalede bulunmadı.

Ekrem Beyin davetiyle onun kampanyasına da katıldım. Ona da aynı şeyi söyledim. Ben İzmir'de aday gösterilmediğim için orada çok da fazla görünür olmaya çalışmamın kampanya sırasında çok anlamı yok.Adaylık belirleme süreçlerinde Ekrem Bey İstanbul ve hinterlandı üzerinde daha söz sahibi olmak istemiş anladığım kadarıyla. Ege'de de Özgür Bey daha fazla müdahil olmak istemiş.

Böyle oldu mu olmadı mı bilmem ama benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla, Ekrem Bey'in bana söylediklerinden çıkardığım kadarıyla Ekrem Bey'in İzmir'le ilgili bir müdahalesi olmamış" Evet. Tunç Soyer bu açıklaması ile Özel'den intikam alıyor, İmamoğlu'nun yanında yer alıyor.

ANKARA'DA CHP/İP KAVGASI

Eski dostlar düşman oldu, CHP ve İYİ Parti birbirine girdi... Geçen haftalarda, Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı zehir zemberek sözlerle eleştirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine adaylık için yaptığı çağrıda samimi olmadığı yönündeki açıklamalarına çok kızarak, sert konuşmuştu:

"Mansur Yavaş'ı vatandaş istedi, sevdi. Dolayısıyla bütün anketlerde herkesten üste çıktılar.

Adaylığını önerdik. Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz.

Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili değil.

Nitekim belediyeyi yönetirken de Cumhuriyet Halk Partililerle yönetmedi. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında bir risk almalıydı. Ben olsam alırdım.

Sayın Mansur Yavaş korkusunu, korkaklığını bizim partimize bir operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu, o cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. 'Ya herrü ya merrü' diyemedi." 31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kalırken, Ankara'da CHP-Özgür Özel ile İYİ Parti-Meral Akşener hattında kavga şiddetlendi.

CHP ile İYİ Parti'nin Ankara Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş - Cengiz Topel arasındaki kavganın ucu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kadar uzanırken, Başkent siyasetı dalgalandı. CHP-Mansur Yavaş ile İYİ PARTİ - Cengiz Topel Yıldırım TV'lerde ardı ardına birbirlerini vuruyorlar.

Mansur Yavaş, "Cengiz Topel Yıldırım geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi. Mamak'tan belediye başkanı olamazsın, dedik. Vermeyince, gitti İP'ten aday oldu. Bizi karalıyor" dedi.

İYİ Parti Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, hem Yavaş'ı suçladı hem de Özgür Özel'e kadar uzanan arka plan görüşmeleri ortaya çıkardı: "Mansur Yavaş, size cevap verilmez sadece teşhis konulur. Ya kronik bir yalancısınız ya da ağır bir şizofreni vakası. Maalesef ileride belgesellerin konusu olacaksınız."

ÖZGÜR ÖZEL ARAYA GİRMİŞ.

İP adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın sonraki açıklamaları, Özel'in araya girişini gözler önüne çıkardı: "İYİ Parti'den aday olacağım duyulunca, Özel beni davet etti. Adaylığımdan duyduğu üzüntüsünü ifade etti, bunu engellemek için uğraştı." Cengiz Topel Yıldırım, Özel'in araya girmesi sonrası Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmeyi açıkladı:

"Bu görüşmede gözlerinin içine baka baka İYİ Parti adayı olacağımı söyledim. Bunun üzerine, durduk yere Mamak Belediyesi konusunu siz açtınız ve atadan kalan arsanızı çocuklarınız arasında bölüştüren bir tavırla "Mamak'ı da Mesut'a verdim" dediniz.

USTACA KUMPAS KURDUNUZ.

Gerek sizinle gerek Özgür Bey ile yaptığımız görüşmelerde konuştuğumuz konular, siz yalan söylemediğiniz sürece, bende saklı kalacaktı. Ancak TV'de söylediklerinizle ustaca kumpaslar kurduğunuzu ve kılınız kıpırdamadan yalan söyleyebileceğinizi hepimize gösterdiniz. Sizin ve etrafınızdakilerin makam mevki hırsından gözü dönmüş adeta."

ALTINOK GAZA BASTI

CHP ile İYİ Parti birbirini yerken, AK Parti adayı Turgut Altınok gaza bastı. Projeleri Ankara'da ciddi bir heyecan oluşturdu.

Bir dip dalga yakaladığı konuşulan Altınok son durumu anlattı: "Ankara'da 10 günde çok şey değişti. Şu an gerçek anketlerde 2 puan öndeyiz. Her gün sokaklardayım. Sokak anketi Ankara'da 'Altınok' diyor."