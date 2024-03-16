97 yıllık tarihi çeşme göz göre göre yıkılıyor

İzmir'in Tire ilçesinde, 1927 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından Güme dağında yaptırılan 97 yıllık anıt çeşme son günlerini yaşıyor. Yakın zaman öncesine kadar mermerleri parçalanan, üzeri sprey boyalarla kirletilen ardından da İtalyanların 'Pisa kulesi' gibi yan yatan tarihi mermer çeşme, bu kez arkasındaki istinat duvarıyla birlikte yıkılma tehlikesi yaşıyor.

"GEREKLİ ÖNLEM ALINMALI"

Tire Belediyesi tarafından, çeşmenin hemen yanı başına, "Bu yapıya girmek, önünde durmak, araç park etmek can ve mal güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır" şeklinde vatandaşı uyaran pankart asıldı. Tirenin sembol yapılarından bir olan çeşmenin içler acısı halini gören vatandaşlar ise, "Mimar ve mühendisler derhal yapıyı incelemeli ve gerekli önlemleri zaman geçirmeden bir an önce almalı. Yetkililer daha ne bekliyor, çeşmenin yıkılmasını mı?" şeklinde tepki gösterdi.