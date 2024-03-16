Dilara’yı yatalak hale getiren sürücüye ceza

İzmir'de, ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı araçla, motosiklete çarpıp yaralanan 2 kişiden Dilara Aldanoğlu'nun (25) yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan İsa Eyice'ye (27), 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verildi. Kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa Eyice'nin kullandığı 35 BAF 500 plakalı araçla, Sude Solak'ın (22) kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Aracın ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı.

Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, 7,5 ay hastanede tedavi gördü. Aldanoğlu'nun tedavisine daha sonra evinde devam edildi. Mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen araç sürücüsü İsa Eyice hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

CEZASI ARTIRILDI

Davanın karar duruşmasında Dilara ve Sude'nin avukatları, sanığın olası kasttan ceza almasını istedi. Sanık Eyice'ye tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle önce 3 yıl hapis cezası verildi. Eyice'nin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu cezası yarı oranda artırılarak 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.