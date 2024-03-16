Mahzen-9 Operasyonu’nda 5 şüpheli tutuklandı

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 12 Mart'ta duyurduğu suç örgütlerine yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" operasyonu kapsamında İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu ifade edilen "Maraz" lakaplı Hasan Keser'in de bulunduğu 5 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

SİBERGÖZ-26'DA 75 KİŞİ YAKALANDI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak "Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği Suçlarına" yönelik 21 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından gerçekleştirilen "Sibergöz-26" operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Hatay ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda; Facebook 'Marketplace' üzerinden 'Elektrikli Bisiklet Satışı' vaadiyle vatandaşları oltalama sitelerine yönlendirerek dolandıran ve yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheli yakalandı" denildi.