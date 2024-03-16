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Haberler İzmir Tire’deki okul yolu her yağmurda çamur deryası

Tire’deki okul yolu her yağmurda çamur deryası

NADİR UYSAL
Tire’deki okul yolu her yağmurda çamur deryası
İzmir Tire'de, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin önündeki yol her yağmurda çamur deryasına dönüyor. Yoldaki altyapı çalışmalarının yaklaşık iki ay önce tamamlandığını ancak yolun öylece bırakıldığından yakınan veliler, "Defalarca yetkilileri uyardık. Kimse ilgilenmiyor. Çocuklarımız her yağmurun ardından çukurda biriken çamur ve su yüzünden okullarına ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Çukura attıkları devasa taşların üzerine basıp, adeta cambazlık yaparak karşıya geçmeye çalışıyorlar. Kıyafetleri çamur içinde kalıyor. Çocuklarımızı artık bu çileden bir an önce kurtaralım" şeklinde konuştular.
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