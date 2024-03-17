Bakan Bayraktar’dan İzmir çıkarması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bergama Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti, sanayicilerle görüştü. Bergama Ticaret Odası'nda STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, İzmir ve Bergama'nın enerji alanındaki önemine işaret etti.

BEREKETLİ TOPRAKLAR

Türkiye'nin altından kömüre birçok alanda bereketli topraklar üzerinde bulunduğunu, ancak ülke ekonomisinin özellikle enerji ithalatı yönüyle cari açık verdiğini dile getiren Bayraktar, "2022'de enerji ithalatı tutarımız yaklaşık 96,5 milyar dolardı. 2023'te bunu 70 milyar dolarlar seviyesine çektik ama 70 milyar dolar, 80 milyar dolar, 90 milyar dolar her sene enerji faturası ödeyerek maalesef bu cari açık problemini, döviz problemini ve enflasyon problemini çözme şansımız yok" diye konuştu.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK

Türkiye'de enerji alanında Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde ortaya koydukları hedeflere değinen Bayraktar, "Türkiye'nin mutlaka bu cari açığı düşürecek, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve nihai olarak önümüzdeki süreçte Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak, kendi kendine yeten bir ülke haline getirecek politika ve projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bunun yolu Türkiye'nin kendi kaynaklarını kullanmasından geçiyor. Başta yenilenebilir olmak üzere, yani bizim hamdolsun güneşimiz, rüzgarımız, jeotermalimiz, dolayısıyla bu kaynaklarımızı mutlaka ekonomiye kazandırmamız lazım. İkinci husus mutlaka Türkiye'nin kendi doğal gazını, petrolünü bulması gerekiyor" dedi.