Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ tarım ve hayvancılık projelerini tanıttı!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Hamza Dağ, Ödemiş'te projelerini tanıttığı tarım lansmanı düzenledi.

Toprağın daha verimli hale gelmesi, ürün çeşitliliğinin artması ve mahsullerimizde kalitenin yükselmesi için teknolojinin doğru ve etkin kullanımını teşvik edeceklerini belirten Dağ, "Bu kapsamda çiftçilerimizin yükünü hafifleteceğimiz, üretim süreçlerini kolaylaştıracağımız İzmir Makine Parkları projemizle, çiftçilerimizin temel ekipman ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu ekipmanlar her daim kendilerinin hizmetine sunulmak üzere hazır olacaktır. Sadece temel ekipmanları değil aynı zamanda teknolojik makine ve ekipmanları da çiftçilerimizin kullanımına sunacağız. Bu sayede ilaçlama, sulama ve gübreleme gibi işlemleri artık robotik teknoloji ve drone filosu ile gerçekleştirmek mümkün hale gelecek. Çiftçilerimize sadece bireysel destekler sunmakla kalmayacak, kooperatif ve birliklerimizin yapmış olduğu üretimlerle ilgili de makine ve ekipman desteklerimizi kapsamını genişleterek vereceğiz. Bununla birlikte ihtiyaç olan bölgelerimize sabit selektörler kuracağız. İzmir tarımı için daima ortak çalışacağımız ziraat odalarımız ve kooperatiflerimize; taş toplama, katı gübre dağıtma, kompost karıştırma, yem ezme, balya ve silaj paketleme makinaları temin ederek odalarımız aracılığıyla bunları da üreticilerimizin hizmetine sunacağız. İzmir Makine Parkları projemizle özellikle küçük işletmeci ve üreticilerimize yüksek maliyet ile ekipman edinme zorluklarına karşı somut bir çözüm sunmuş olacağız. Parklarda bulunan araç ve ekipmanlar, ekonomik fiyatlarla ve ihtiyaç duyulan süre boyunca kiralanabilecek. Bu uygulama, üreticilerimizin iş gücü ve ekipman maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak, üretim kapasitelerini arttırmalarını sağlayacaktır" dedi.

'YÜZDE 50 YEM BİTKİSİ TOHUM DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Çiftçilere yenilikçi tarım uygulamalarını benimsemeleri için gerekli finansal ve teknik desteği sağlayacağını aktaran Dağ, "Bu sayede üretim maliyetinin düşmesi ve ürün kalitesinin artmasıyla çiftçimizin rekabet gücü artacaktır. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm kooperatiflerimizin gerek üretim gerekse de satış süreçlerinde yanında olacağız. İhtiyaç duydukları tedariklerle ilgili gerekli destekleri vereceğiz. Küçük işletmelerimiz ve üreticilerimiz için yem, ilaç ve gübre desteği uygulamalarını devamlı hale getireceğiz. Ülkemizin tarım politikaları çerçevesinde yer altı su kaynaklarımızı merkeze alarak hareket edeceğiz. Üreticilerimize yem bitkisi üretimleri için, yüzde 50'si bizden kampanyası çerçevesinde tohum desteği vereceğiz. Ayrıca küçük işletmelerimize seralar için düzenli olarak plastik örtü dağıtımı yapacağız. Gelir getirici ürünlerde fidan ve tohum desteğimizi de düzenli ve sürekli hale getireceğiz. Kestane, incir, zeytin gibi benzer ürünler için büyükşehir belediyesi olarak sözleşmeli ve planlı üretimi hayata geçireceğiz. Üreticilerimizin ürettikleri ürünleri değer kaybı yaşamadan satabilmeleri için kooperatiflerimize ve birliklerimize, büyükşehir belediyemizin öncülüğünde sözleşmeli üretim yaptıracağız, alım garantisi vereceğiz. Böylelikle çiftçilerimizin ürünlerini İzmirlilerle buluşturacağız. Tüm sosyal marketlerimizin rafları kendi ürettiğimiz ürünlerle dolacaktır" diye konuştu.

'LİSANSLI DEPOLARIN SAYISININ ARTMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Başta hububat olmak üzere tüm ürünler için lisanslı depoların sayısının artmasını sağlayacaklarını belirten Dağ, şöyle devam etti:

"İzmir'imizin benzersiz lezzetlerini, yöresel ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına, coğrafi işaretleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yöresel ürünlerimizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yaparak, İzmir'imizin zengin tarımsal çeşitliliğini ve kültürel mirasını daha da değerli kılacağız. Çiçeklerimizin ve diğer tarımsal ürünlerimizin uluslararası piyasalarda pazar değerinin artması için gerekli belgeleme ve sertifikasyon çalışmalarına katkı sunacağız. Ayrıca elektronik ürün sertifikası ile zeytinyağımızın, uluslararası piyasalarda kabul görmesi için gerekli adımları hızlıca atacağız. Kurutma tesislerimizin sayısını artıracağız. Böylelikle meyve ve sebzelerimizin modern kurutma tesislerinde kurutulup paketlenmesi yoluyla üreticimizin daha çok kazanç elde etmesini sağlayacağız."

'BÖLGEYE MODERN BİR 'HAYVAN PAZARI' KAZANDIRACAĞIZ'

Büyükbaş hayvancılıkta İzmir'in Türkiye'de en önde gelen illerinden birisi olduğunu aktaran Dağ, "Şehrimizde 800 bine yakın büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Büyükbaş hayvancılığının yanı sıra, arıcılık, kümes hayvancılığı ve su ürünleri gibi birçok hayvancılık faaliyetiyle ülkemizde ve bölgemizde önemli bir merkez konumundadır. İzmir'imizde, 1 milyona yakın küçükbaş, 20 milyonun üzerinde kümes hayvanı ve 250 bin civarı kovan bulunmaktadır. Bölgemize modern bir 'Hayvan Pazarı' kazandıracağız. Fiziki imkanlarıyla rahat ve sağlıklı bir ortam sunacağız. İnşallah göreve geldiğimizde tam donanımlı bir mezbahayı Bayındır'a ve bölgemize kazandıracağız. Küçük işletme ve üreticilerimiz için 'Hayvan Çadırı' ve yem depolama için branda desteği sağlayacağız. Ayrıca dağ köylerimizde küçükbaş hayvan sayısının artırılması için çeşitli projelerimiz olacak. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta üretiminde önemli bir potansiyele sahip olan Torbalı'yı ve bölgemizi bu alanda önemli bir merkez haline getireceğiz" dedi.

'SÜT TOPLAMA MERKEZLERİNİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

Sütün toplanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar olan aşamalarda kooperatifler ve birlikler üzerinden üreticinin durumlarını sürekli olarak takip edeceklerini dile getiren Dağ, " Odalarımız ve kooperatiflerimizle birlikte hareket ederek süt toplama merkezlerinin sayısını artıracağız. Soğuk süt depolama tesislerinin sayısını artıracağız. Böylelikle sütün işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini daha sistemli ve verimli hale getireceğiz. Süt sağımı için gerekli hijyen setlerini, daldırma kaplarından biberonuna kadar ücretsiz bir şekilde küçük işletmelerimize temin edeceğiz. İZTARIM Süt İşleme Fabrikası'nın 88 bin 400 litre olan kapasitesinin verimli bir şekilde kullanımını sağlayacağız. Böylelikle hem istihdam noktasında pozitif etki oluşturacak hem de İzmir'in ürünlerini daha görünür hale getireceğiz ve marka değerlerini artıracağız" diye konuştu.

'ARILI KOVAN VE EKİPMAN DESTEKLERİMİZ OLACAK'

Küçük işletmelerin ve üreticilerin buzağı ve kuzu kayıplarının önüne geçilmesi için gebe hayvanların doğum öncesi aşılanmasını sağlayacaklarını belirten Dağ, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılacak tüm aşılamaların 'el emeği ücretini' karşılayacağız. Bölgemizde arıcılık faaliyetlerinin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu alandaki gelişimi artırmak için bal ormanlarımızın sayısını arttıracağız. Üreticimize arılı kovan ve ekipman desteklerimiz olacak. Kooperatiflerimiz ve birliklerimizle sözleşmeli üretim yapacak, alım garantisi vereceğiz. Bu bölgenin balını bir marka haline getireceğiz. Üreticilerimizin kovanlarından çıkan balları sosyal marketlerimiz ve esnaflarımız aracılığıyla hemşerilerimizle buluşturacağız" dedi.

"Hayvancılıkla iştigal eden, rızkını bu yolla çıkaran vatandaşlarımızın su kullanımında indirim yapacağız" diyen Dağ, "Bunun yanında bakanlık TÜRKVET sisteminde kaydı olan hayvancılık işletmelerinin su tarifelerinde özel indirimler gerçekleştireceğiz. Hayvan içme suyu tesisleri yapacağız. Membran ve kil kaplamalı hayvan içme suyu göletleri oluşturacağız. İhtiyaç olan bölgelerimizde beton ve saç sıvatlar yapacağız. Meralarımızın ıslah edilmesini sağlayacağız. Böylelikle üreticilerimizin maliyetlerini düşürmüş olacağız" dedi.

'TARIM VE HAYVANCILIK TEKNOPARKI KURACAĞIZ'

Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için üniversitelerle şehre Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı kuracağını aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"Bunun yanında tarım alanında kuracağımız organize sanayi bölgeleriyle belli başlı ürünlerde İzmir'imizi marka şehir yapacağız. Bayındır'da şu an çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı Seracılık ve Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçirerek 100 hemşerimize istihdam sağlayacağız. Büyükşehir olarak peyzaj çalışmalarımız için ihtiyaç duyduğumuz çiçeği, Küçük Menderes bölgesinden temin edeceğiz. İzmir'in zengin tarım ürünlerini öne çıkarmak ve turizmi canlandırmak için Tematik Köy Projeleri'ni hayata geçireceğiz. Ovacık yayla çileğinin üretimini artırmak için özel bir çalışma yürütecek, tanıtım ve pazarlama noktasında da İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük yapacağız. Hâlihazırda gerçekleştirilen onlarca benzersiz festivallerimizi daha da büyütecek, genişleteceğiz."

'KESTANE ÜRETİCİLERİ İÇİN AYRI BİR SOĞUK HAVA DEPOSU İNŞA EDECEĞİZ'

Kırsal bölgelerde soğuk hava depoları kuracağını söyleyen Dağ, "Beydağ'da özellikle kestane üreticilerimiz için ayrı bir soğuk hava deposu inşa edeceğiz. Şehrimizden yolu geçen herkese ulaşması için yol üstü tarım pazarları projemizi hayata geçireceğiz. Direkt satışın sağlayacağı ekonomik avantajlarla, aracıları ortadan kaldırarak üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmelerine olanak tanıyacağız. Bu pazarlar sayesinde İzmir tarımının tanıtımını da sağlamış olacağız. Ürünlerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri görebilmesi için, ürünlerinizin marka değerini daha fazla arttırmak, daha uzun süre taze kalmasını sağlamak ve lojistik maliyetlerini düşürmek için modern paketleme tesisleri kuracağız. Kadın kooperatiflerimizin ürünlerini işleyip, depolayacak tesislerimizi özellikle hayata geçireceğiz" dedi.

'KÖY KONAKLARINI, İLÇE BELEDİYELERİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

İzmir merkezine uzak olan ilçe ve köylere toplu taşıma seferleri düzenleyecek ve bu seferlerin sayılarını arttıracağını aktaran Dağ, "Aynı zamanda mahallelerimizdeki otobüs duraklarını modernize edeceğiz. Köylerimizin güvenliğini üst seviyeye çıkarmak adına MOBESE kameraları sistemini hayata geçireceğiz. Mahallelerimizde yaşayanların bir araya gelip etkinlikler düzenleyebileceği köy konaklarını, ilçe belediyelerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

'GENÇLER İÇİN KÜLTÜR SANAT TURLARI DÜZENLEYECEĞİZ'

İlaçlama çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktaran Dağ, "Sağlığımıza zarar veren sinek, haşere, kene gibi zararlı organizmaları kontrol altında tutacak, bunlardan bulaşabilecek salgın hastalıkları engelleyeceğiz" diye konuştu.

Mahallelere, ilçe belediyeleriyle çocuk parkları yapacaklarını da kaydeden Dağ, gençleri kültür ve sanatla buluşturmak, onlara ilham vermeyi sağlamak; kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kırsal bölgelerimizden merkeze ve diğer illere, bunun yanında merkezden kırsal bölgelere kültür sanat turları düzenleyeceklerini kaydetti.

Büyükşehir belediye bürokratları ve ilgili kamu kurumlarının müdürleriyle birlikte ilçelere ve mahallelere sık sık geleceğini belirten Dağ, "Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm mahalle bağlantı yollarımızı sıcak asfalt yapacağız. İhtiyaç duyulan yeni yolların yapımını gerçekleştireceğiz. Mahalle bağlantı ve arazi yollarımıza 5 yılda 25 milyon metrekare bakım ve onarımı sağlayacağız. Kırsaldaki üretim yollarımızın yani tarla içi yolların sorunlarını gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Kırsal ilçelerimizde özel aile mezarlıkları için alınan afaki ücretleri kaldıracağız. Bölgemizde ağaçlandırma faaliyetlerine önem vereceğiz. Vasfını yitirmiş orman arazilerini ağaçlandırarak hemşerilerimize emanet edeceğiz" ifadesine yer verdi.

'SU ABONELİK FİYATLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULAYACAĞIZ'

Şu anda 25 bin lira gibi bir bedeli olan su abonelik fiyatlarında göreve gelir gelmez indirime gideceğini belirten Dağ, "İlk abonelik fiyatında tam yüzde 50 indirim uygulayacağız. İzmir'in en uç noktasında da sağlıklı suya erişilebilmesi için altyapı yenileme çalışmalarımızı ihtiyacı olan mahallelerde hayata geçireceğiz. Sulama birliklerimizin ve kooperatiflerimizin kuracakları güneş enerjisi projelerini büyükşehir olarak destekleyeceğiz. Bu sayede üreticilerin daha ucuz suya ulaşmalarını sağlayacağız. Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte dere ıslahlarını yapacak, yağmur baskınlarında tarım alanlarımızın zarar görmesini, üreticilerimizin kayba uğramasını önleyeceğiz. DSİ'yle birlikte modern sulama sistemlerine geçiş yapacağız. Tarla sulama suyu projelerini ihtiyaç olan bölgelerde hayata geçireceğiz. Damla sulama için hortum ve ekipman desteklerinde bulunacağız. Jeotermal kaynaklarımızı gün yüzüne çıkarıp, bu alanlarda tarıma dayalı ihtisas organizeler kurulmasına öncülük edeceğiz. Organize seracılık bölgelerimizin sayısının artmasını sağlayacağız. İhtiyaç olan bölgelerde Tarımsal ve hayvan sulama göletleri yapacağız. Su israfımızı minimuma indireceğiz. Yine aynı şekilde ihtiyaç olan bölgelerimize rampa ve kantar sistemlerini kuracağız" dedi.

'ÜCRETSİZ GÖZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNACAĞIZ'

Dağ aynıca, merkeze ve ilçelere uzak köylere Mobil Diş ve Göz Sağlığı TIR'ları göndererek ücretsiz göz ve diş sağlığı hizmeti ve buralarda yaşayan gençler için sınava hazırlık online etüt desteği sunacaklarını da kaydetti.

Lansmana katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, teşekkürlerini sunarak, adaylara başarılar diledi.