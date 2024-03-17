Evi yanan yaşlı adam kurtarılamadı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay önceki gün, Kaymakçı Mahallesi Görkem Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. 63 yaşındaki Ali Dereli'ye ait olduğu öğrenilen evde yükselen alevleri gören komşuları durumu itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede yanan evin sokağına ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürüp kontrol altına aldı. Yangın sırada evde bulunan Ali Dereli'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Dereli'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.