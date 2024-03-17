İranlı bahis baronu yakayı ele verdi

İstanbul Başsavcılığı, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri'yi yakalamak üzere operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA POLİS KATILDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyon sonucunda İranlı bahis baronu Emiri, Alsancak'ta başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 120 bin dolar, 80 bin Euro, 500 bin dolar lüks saat ve 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan Sait Emiri, düzenlenen KARTEL-6 operasyonuyla İzmir'de yakalandı. İstanbul Başsavcılığımızı, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Sait Emiri'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 6 kişinin ise adli kontrol kararı ile salıverildiği öğrenildi.