İZBAN sefer saatleri! İZBAN saat kaça kadar açık? İZBAN ilk sefer saat kaçta?

İZBAN SEFER SAATLERİ

İZBAN seferlerinin saatleri hafta sonu, hafta içi, bayram tatilleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Ancak seferler genel olarak sabahları 05:20'de başlıyor. Aynı şekilde geceleri de 01:23'de son buluyor. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyor.

İZBAN HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIP, KAÇTA KAPANIYOR?

İZBAN, hafta sonu da 05.20'de açılıp, 01.23'te kapanmaktadır.

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İZBAN GÜZERGAH HATTI VE AKTARMA İSTASYONLARI

Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna; Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Halkapınar, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere aktarma yapılabilmektedir. Adnan Menderes Havalimanı'na hattın güneyindeki aynı adlı istasyondan ulaşılabilmektedir. Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilmektedir.