İZBAN sefer saatleri! İZBAN saat kaça kadar açık? İZBAN ilk sefer saat kaçta?

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de metro saatleri en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Özellikle işe gidiş-geliş ve okul saatlerinde yoğunluğun yaşandığı İZBAN'da ilk sefer saatleri ile son sefer saatleri merak ediliyor. Peki İZBAN saat kaçta açılıyor? İZBAN çalışma saatleri kaç? İZBAN'da son sefer saat kaçta? İZBAN hangi duraklardan geçiyor? İşte İzmir İZBAN çalışma saatleri ve durakları...
İZBAN SEFER SAATLERİ
İZBAN seferlerinin saatleri hafta sonu, hafta içi, bayram tatilleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Ancak seferler genel olarak sabahları 05:20'de başlıyor. Aynı şekilde geceleri de 01:23'de son buluyor. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyor.
İZBAN HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIP, KAÇTA KAPANIYOR?
İZBAN, hafta sonu da 05.20'de açılıp, 01.23'te kapanmaktadır.
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İZBAN GÜZERGAH HATTI VE AKTARMA İSTASYONLARI
Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna; Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Halkapınar, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere aktarma yapılabilmektedir. Adnan Menderes Havalimanı'na hattın güneyindeki aynı adlı istasyondan ulaşılabilmektedir. Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilmektedir.
HALKAPINAR İZBAN SAATLERİ
Halkapınar İZBAN sefer saatleri genellikle 06:00 gibi başlamaktadır. Bu saatten itibaren her 12-24 dakikada bir İZBAN bulmanız mümkündür. Bunun haricinde Halkapınar İZBAN en geç 23:50-00:00 arasındaki saat dilimine kadar sefere devam etmektedir. Bu anlamda seferler genellikle 00:50 gibi sonlanmaktadır.
İZBAN DURAKLARI VE İSİMLERİ
- Aliağa,
- Biçerova,
- Hatundere,
- Menemen,
- Egekent 2,
- Ulukent,
- Egekent,
- Ata Sanayi,
- Çiğli,
- Mavişehir,
- Şemikler,
- Demirköprü,
- Nergiz,
- Karşıyaka,
- Alaybey,
- Naldöken,
- Turan,
- Bayraklı,
- Salhane,
- Halkapınar,
- Alsancak,
- Hilal,
- Kemer,
- Şirinyer,
- Koşu,
- İnkılap,
- Semt Garajı,
- Esbaş,
- Gaziemir,
- Sarnıç,
- Adnan Menderes Havalimanı,
- Cumaovası,
- Develi,
- Tekeli,
- Pancar,
- Kuşçuburun,
- Torbalı,
- Tepeköy,
- Sağlık,
- Belevi
- Selçuk
istasyonları hizmet vermektedir. Alaybey, Karşıyaka, Nergis ve Şirinyer istasyonları yer altında, diğer istasyonlar yer üstündedir.