İzmir Şehir Hastanesi’nden randevu nasıl alınır? İzmir Şehir Hastanesi adresi ve randevu ekranı...

MHRS randevu sistemi, sistem üzerinden hastane, sağlık ocağı veya aile hekimliği randevusu alacak kişilere farklı seçenekler sunar. Hangisi arzu ediliyorsa, o seçeneğin üzerine tıklanır ve böylece randevu onaylanır. Buna ek olarak, ALO 182 hattı kişilerin talep ettikleri her saat aralığında aranabilir. Ayrıca MHRS'nin resmi internet sitesi üzerinden de hızlı bir şekilde randevular alınabilir.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN...

MHRS randevu al kısmına şifre ile girilir.( MHRS şifreniz yoksa e-devlet üzerinden de giriş yapabilirsiniz.) Hastane randevu al kısmına giriş yapılır. Bulunduğunuz il, ilçe seçilir. Ardından klinik seçilir. İl, ilçe ve klinik gibi seçenekleri belirtmek zorunludur. Hastane, muayene yeri, hekim gibi diğer seçenekler ise; tercihe bağlıdır. Çıkan seçeneklerden uygun olan tarih seçilerek kayıt oluşturulur.

182 HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Haftanın her günü 24 saat açık olan ALO 182, hafta içi ve hafta sonu 7/24 çalışmaya devam eder.

ALO 182 HANGİ SAATLERDE AÇIK?

182 MHRS hattı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 7 gün 24 saat boyunca hizmet verir. Bu telefon numarası, vatandaşlar tarafından talep ettikleri saat aralığında aramaya açıktır. Ancak genellikle mesai saatlerinde aranması tercih edilir.