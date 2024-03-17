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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de Kalkan-15 operasyonu! 35 otele ceza yağdı

Son dakika: İzmir'de Kalkan-15 operasyonu! 35 otele ceza yağdı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen "KALKAN-15" operasyonlarında; düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ
Son dakika: İzmir’de Kalkan-15 operasyonu! 35 otele ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen "KALKAN-15" operasyonlarında; Düzensiz Göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 40 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz.Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla "Düzensiz Göç" ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik düzenlenen operasyonlarda; 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 39'u geri gönderme merkezine teslim edildi. 1'i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumunu, Vergi Dairesi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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