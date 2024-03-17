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Haberler İzmir Soyer Belediye Meclisi’nde veda etti

Soyer Belediye Meclisi’nde veda etti

HABER MERKEZİ
Soyer Belediye Meclisi’nde veda etti
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2019- 2024 dönemi son toplantısı yapıldı. Başkan Soyer, tek tek helalleştiği meclis üyelerine, "Bugün, bu meclisteki son konuşmamı yaparken buradan vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum. Biliyorum ki görevimiz sona erse de, İzmir'de ektiğimiz her bir tohumun takipçisi olmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'ydi. Bundan sonra sathımız, sine-i millettir" dedi. Yaptığı kapanış konuşmasında duygu dolu mesajlar veren Tunç Soyer, "Türkiye'nin her yerinde son meclis toplantıları yapılıyor ama hiçbirinde böyle bir uyum yok. Bununla gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. İzmir'in her siyasetçiye bahşetmediği bu gönül makamı, benim için en büyük ödüldür" dedi.
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