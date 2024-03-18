Acılı ağabey, kardeşi için yardım istiyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde restoran sahibi ağabeyi Mustafa Atılan'ın yanına tatile gitmek için yola çıkan Mutlu Atılan 150 gündür suçsuz yere Yunanistan'da hapishande yatıyor. Kipi sınır kapısında Yunan bir vatandaşın iftirası sonucunda hapse giren dört çocuk babası Mutlu Atılan, suçsuzluğunun kanıtlanmasını bekliyor. Yeni Asır'a açıklama yapan ağabey Mustafa Atılan, "Kardeşim sınır kapısında büyük bir iftiraya maruz kaldı. Epilepsi hastalığı olan bir Yunan vatandaşı, fiziki darp olmadığı halde bayılıp hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Olay yerindeki bir bayanın da Mutlu Atılan'ı işaret etmesi üzerine Yunan polisi Atılan'ı gözaltına aldı. Sınır kapısında yaşanan talihsiz olayın üzerinden geçen 150 gün boyunca tutuklu bulunan Mutlu Atılan, bir an önce suçsuzluğunun ortaya çıkmasını bekliyor. Öte yandan ağabey Mustafa Atılan, Yunanistan Mahkemesi'nde davası devam eden kardeşine bir hakimin "Neden bana yan baktın" diye ekstradan hapis cezası verdiği öğrenildi.