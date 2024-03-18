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Haberler İzmir İzmir'de DEM Parti'nin nevruz kutlaması sonrası gözaltı sayısı 35’e yükseldi

İzmir'de DEM Parti'nin nevruz kutlaması sonrası gözaltı sayısı 35’e yükseldi

İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen nevruz kutlamasının ardından yasa dışı slogan atan ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısı 35'e yükseldi.

DHA
İzmir’de DEM Parti’nin nevruz kutlaması sonrası gözaltı sayısı 35’e yükseldi

İZmir'in Konak ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) düzenlediği nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atıp, gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi.

DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından dün öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı'nda nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinliğin sona ermesinin ardından meydanda kalarak terör örgütü lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alanla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, terör örgütü lehine slogan atan diğer şüphelileri de tespit etti. Dün ve bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, örgütle bağlantılı 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

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