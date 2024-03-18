İzmir’de su kesintisi 18 Mart Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI OSMANGAZİ
18.03.2024 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ONUR
18.03.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA İSLAMSARAY
18.03.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ KAKLIÇ
18.03.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK YUKARI
18.03.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖLCÜK, ZEYTİNLİK, İNCİRLİ PINAR
18.03.2024 saat 08:15 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN FATİH, YILDIRIM
18.03.2024 saat 09:10 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR AKARCA, TEPECİK
18.03.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KARACA ALİ
18.03.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI YAZIBAŞI, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL
18.03.2024 saat 08:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.