İzmir’de su kesintisi 18 Mart Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...