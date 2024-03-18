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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 18 Mart Pazartesi

İzmir'de su kesintisi 18 Mart Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 18 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de su kesintisi 18 Mart Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de su kesintisi 18 Mart Pazartesi

BAYRAKLI OSMANGAZİ
18.03.2024 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI ONUR
18.03.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA İSLAMSARAY
18.03.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 18 Mart Pazartesi

ÇİĞLİ KAKLIÇ
18.03.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK YUKARI
18.03.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GÖLCÜK, ZEYTİNLİK, İNCİRLİ PINAR
18.03.2024 saat 08:15 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 18 Mart Pazartesi

MENEMEN FATİH, YILDIRIM
18.03.2024 saat 09:10 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR AKARCA, TEPECİK
18.03.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE KARACA ALİ
18.03.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI YAZIBAŞI, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL
18.03.2024 saat 08:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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