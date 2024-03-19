Çanakkale şehitleri Kadifekale’de anıldı

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'nde resmi tören düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, kamu kurum ve kuruluşları ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileriyle şehit yakınları törene katıldı.

Şehitlik Anıtı'na kurumların çelenklerinin sunumunun ardından şehitler için saygı atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, törende günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı. Ardından lise öğrencisi Meryem Avcı, 'Çanakkale Geçilemez' adlı şiiri okudu. Vali Elban, şehitlik defterini imzaladı. İzmir Müftüsü Sinan Kazancı, dualar okudu. Ardından törene katılanlar, kabristanlara Karanfil bırakıp, şehit ailelerine başsağlığı diledi.