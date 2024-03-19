DÜNYANIN dört bir yanından lezzetlerin, tazeliğin ve doğallığın bir arada sunulduğu Macrocenter, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla başlattığı 'Dayanışma Köşesi' ile yerel kooperatiflere katkı sağlamaya devam ediyor. Proje kapsamında başta deprem bölgesi olmak üzere ülke genelindeki kadın üreticilerden alınan ürünler, 'Dayanışma Köşesi'nde satışa sunuluyor.

10'dan fazla kadın kooperatifinin ürünleri Dayanışma Köşelerinde yer alırken, yakın zamanda daha fazla kadın kooperatifinden bu kapsamda alım yapılması planlanıyor. Türkiye'nin özel tatlar konusundaki öncü markası Macrocenter, dünyanın her köşesinden raflarına taşıdığı lezzetlerin yanı sıra, hayata geçirdiği 'Dayanışma Köşesi' ile yerel kadın kooperatiflerine destek oluyor.

Dayanışma Köşesi'nin yer aldığı mağazalarda, başta deprem bölgesi olmak üzere Hatay'dan Soma'ya, Gaziantep'ten İzmir'e kadar ülkenin dört bir yanındaki kadın kooperatiflerinin ürünlerini satışa sunuyor. Tarımda Kadın Kooperatifi de Dayanışma Köşesi'nde bal ve haşhaş ürünleri ile yerini aldı.