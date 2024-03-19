  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir DEM partililerden 28 kişi daha gözaltında

DEM partililerden 28 kişi daha gözaltında

HABER MERKEZİ
DEM partililerden 28 kişi daha gözaltında
İZMİR'DE, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Nevruz Mitingi" sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e çıktı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı tespit edilen 28 kişi daha, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalandı. Toplantının dağılımı sırasında kanunsuz slogan atan 7 kişiyle gözaltına alınanların sayısı 35 oldu. Yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA