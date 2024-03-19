Hamza Dağ: Projelerimizi konuşalım İzmir kazansın

Hamza Dağ'ın seçim çalışmaları kapsamında bugün üçüncü ilçe adresi Foça oldu. Dağ, Gerenköy'de Kahvehaneler Meydanı'ndaki esnafı ziyaret ederek, hemşehrileriyle bir araya geldi. Hamza Dağ'a, önceki dönem AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Cumhur İttifakı Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar, AK Parti Foça İlçe Başkanı Ümit Arslan ve MHP Foça İlçe Başkanı Mert Yöneyer eşlik etti.

"DAHA YAŞANABİLİR FOÇA İÇİN PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İzmir'in sorunlarının çok kronikleştiğini belirten Hamza Dağ, "Kronik sorunlarımızı önümüzdeki 5 yıl içinde palliatif çözümlerle, günü kurtaran işlerle çözebilmemiz mümkün değildir. Çevre yolunu yaptığımız da, Menemen-Buca arası 20 dakikaya, Menemen-Bornova arası 10 dakikaya düşecek. Yine şehir merkezinde trafiği rahatlatmaya yönelik yapacağımız işler hepimizi rahatlatacaktır. Foça'da da İlçe Belediye Başkanımızla birlikte inşallah hem otobandan bu yana olan yolun duble olması hem de Foça merkezinin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için projelerimizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"PROJELERİMİZİ KONUŞALIM İZMİR KAZANSIN"

Lansmanımızı 13 Şubat'ta yaptık. İzmir'e yapmak istediklerimizi 11 ana başlıkta açıkladık. Tarım lansmanı, gençlik ile ilgili lansman yaptık. Kadın ve aile ile ilgili lansman yaptık. Neden yapıyoruz bunları? Kardeşim İzmir'in dertlisiyiz, dertlisi. İzmir'e sevdalıyız.

Diyoruz ki; projelerimizi konuşturalım, yapacaklarımızı konuşalım. Projelerimizi konuşursak, işte o zaman İzmir kazanır, İzmirli kazanır." şeklinde konuştu. Esnafın taleplerini de dinleyen Hamza Dağ, hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.