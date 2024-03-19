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Haberler İzmir Hamza Dağ'dan Basmane esnafına müjde!

Hamza Dağ'dan Basmane esnafına müjde!

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Basmane bölgesindeki Anafartalar Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Dağ, öncelikle cadde üzerindeki iş yerlerinin tabelasından başlayarak, Anafartalar’da görsel ve alt yapı olarak düzenlemeler yapılacağının müjdesini verdi.

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Hamza Dağ’dan Basmane esnafına müjde!

Hamza Dağ, seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güne Bayraklı'da başlayan Hamza Dağ'ın ikinci durağı ise Konak oldu. Dağ, beraberinde Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş ile Basmane bölgesinde esnafı ziyaret etti.

Hamza Dağ ve beraberindekiler, İzmir'in bilindik ancak hizmet anlamında geride kalmış Anafartalar Caddesi esnafını da ziyaret ederek, onların taleplerini dinledi.

BASMANE ESNAFINA MÜJDE

Esnaf, özellikle cadde üzerindeki yolların bozukluğu ve görsel olarak caddenin hizmet görmediği yönünde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hamza Dağ, 1 Nisan itibariyle öncelikli olarak Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerleri tabelasından başlayarak, hem görsel görüntüsü hem de yolun düzeltileceği müjdesini verdi.

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