Hamza Dağ’dan Basmane esnafına müjde!

Hamza Dağ, seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güne Bayraklı'da başlayan Hamza Dağ'ın ikinci durağı ise Konak oldu. Dağ, beraberinde Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş ile Basmane bölgesinde esnafı ziyaret etti.

Hamza Dağ ve beraberindekiler, İzmir'in bilindik ancak hizmet anlamında geride kalmış Anafartalar Caddesi esnafını da ziyaret ederek, onların taleplerini dinledi.

BASMANE ESNAFINA MÜJDE

Esnaf, özellikle cadde üzerindeki yolların bozukluğu ve görsel olarak caddenin hizmet görmediği yönünde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hamza Dağ, 1 Nisan itibariyle öncelikli olarak Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerleri tabelasından başlayarak, hem görsel görüntüsü hem de yolun düzeltileceği müjdesini verdi.