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İzmir'de aktarma merkezi önünde silahlı saldırı

Son dakika izmir haberi... İzmir'de, raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Çetin Ermiş adlı vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
İzmir’de aktarma merkezi önünde silahlı saldırı

Olay, saat 14.30 sıralarında Konak ilçesi Halkapınar Aktarma Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde tabanca ile ateş açıldı.

Metro girişinde kurşunların hedefi olan 71 yaşındaki Çetin Ermiş ile 2 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. Gelen ihbar üzerine derhal bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sırt, bacak ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ermiş, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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