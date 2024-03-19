İzmir’de organize suça geçit yok! ’’Kardeşler Çetesi’’ne operasyon: 13 gözaltı

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, 'Kardeşler Çetesi' olarak bilinen suç örgütü üyelerine yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraz Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde 'Kardeşler Çetesi' olarak bilinen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'suça azmettirme', 'hırsızlık', '6136 SKM', 'yağma', 'mala zarar verme', 'fuhuşa yer temin etme', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarını örgütlü olarak işledikleri belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanması için gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 41,7 gram metamfetamin, 25 gram kokain, 3 uyuşturucu hap, 0,5 litre olduğu değerlendirilen sıvı hale getirilmiş uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 27 mermi, 84 av tüfeği fişeği, muhtelif miktarda senet ve alacak defteri ele geçirildi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.