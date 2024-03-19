Kamboçya’da öldürülen Türk, İzmir’de toprağa verildi

İSTANBUL'DA yaşarken, 8 yıl önce kalp krizi geçiren ve doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ufuk Öntürk (52), 2018'den itibaren dünyayı gezmeye başladı. İlk olarak Tayland'a giden Öntürk, ardından Kamboçya'ya geçti. Kamboçya'yı çok sevince de burada yaşamaya başladı. Ancak geçen 25 Şubat'ta kaldığı pansiyonda çıkan tartışmada başına çekiçle vurularak öldürüldü. Budist inancına göre yakılacağı haberini alan İzmir'deki ailesi, durumu bildirerek Dışişleri Bakanlığından yardım istedi. Bunun üzerine devreye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Öntürk'ün cenazesinin, uçakla İzmir'e getirilmesini sağladı. İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Öntürk, dün ikindi namazını müteakip düzenlenen törenle toprağa verildi