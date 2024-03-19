Marport’tan 200 milyon dolarlık dev yatırım

MEGA Şehir İstanbul'un en büyük limanı Marport, toplamda yaptığı 200 milyon dolar yatırımla rıhtımlarını genişleterek aynı anda iki rıhtımda dünyanın en büyük gemilerine hizmet verebilmeye hazır hale geldi. Yeni aldığı dört STS (25 yan) vinci sayesinde toplam STS vinç sayısını ise 14'e yükselten liman, son teknoloji ekipmanlarıyla şimdi daha da hızlı ve verimli çalışacak. Arkas Holding ve TIL (Terminal investment Limited) ortaklığı ile 2001 yılında kurulan Marport, çağdaş liman yerleşim planı uygulamaları, en gelişmiş modern teknolojiye sahip ekipmanları ile Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü desteklemeye devam ediyor.