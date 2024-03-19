Sinan Akdeniz’den turizm atağı sözü

MENDERES Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz; Klaros'ta otel sahipleri ve turizmcilerle buluştu. İlçe turizminin gelişmesi ve markalaşmasına yönelik projelerini anlatan Akdeniz, katılımcıların sorularını da tek tek yanıtladı. Cumhur İttifakı Başkan Adayı Sinan Akdeniz; "Özdere ve Gümüldür'ün birçok tatil beldesinden eksiği yok, fazlası var. Tarihi, doğası ve çevre özellikleriyle bir bütün olarak değerlendirildiğinde turizm, ilçemizin ikinci omurgası olarak kalkınma odağı haline gelecek. Tabi ki alt ve üst yapıyı düzeltmek, beldelerimizi buna uygun hale getirmek gerekli. Hedefimiz, Menderes'i dört mevsim yaşatabilmek ve kazanmasını sağlamak" diye konuştu.