Türkiye’nin ilk astronotu bugün İzmir’e geliyor

EGE Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun öncülerinden Bakan Kacır, Ege Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı 'EXTREMOPHYTE' deneyi ile birlikte uzayda 13 deneye imza atan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir araya gelecek. Bakan Kacır'ın söyleşisinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Avrupa Birliği (AB) programlarından destek aldığı EGE D-TECH Projesi kapsamında kurulan, Türkiye'de ilk ve tek olan "Ege Derin Teknoloji Fabrikası"nın Ege Teknopark bünyesindeki açılışı da gerçekleştirilecek.